Nelegálních migrantů výrazně přibývá

Policie dělá na hranicích se Slovenskem namátkové kontroly. Denně zajišťuje kolem stovky migrantů. Nejčastěji se v této souvislosti do ČR dostávají Syřané, kteří se na nelegální tranzitní migraci podílejí 76 procenty, následují Afghánci a Turci.

„Chceme, aby tranzitní migrace přes ČR byla kontrolovaná, nebyla neřízená a aby každý zajištěný cizinec, se kterým přijdeme do styku, byl podroben důkladné lustraci, ověření totožnosti a sejmutí biometrických údajů,“ uvedl policejní prezident Martin Vondrášek.

„Budeme to projednávat s ministerstvem spravedlnosti. Tresty a postihy pro ty, kteří jsou zodpovědní za příchod nelegálních migrantů, budou opravdu velké,“ přislíbil Rakušan a zopakoval, že Česko bude nadále odmítat kvóty na přerozdělování uprchlíků.

Šéf resortu spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v reakci na Rakušanova slova poznamenal, že o možném zpřísňování bude vždy „těžká debata“. „Úplně si nemyslím, že když se někde zvýší nějaké tresty, že se nějaká nekalá činnost začne ze dne na den dít méně. Je to tedy na diskusi, ale ještě jsme o tom (s Rakušanem) nemluvili,“ podotkl Blažek.

Policisté mohou zadržené syrské migranty vracet zpět na Slovensko, odkud přišli. Případně jim dají výjezdní příkaz, na základě kterého musí do třiceti dnů opustit zemi.

„Cvičení není proto, abychom zadrželi co největší počet migrantů, ale abychom si ověřili připravenost složek, zda máme plány dobře nastaveny a výkon služby můžeme provádět bezchybně,“ komentoval ředitel cizinecké policie Milan Majer.

Cizinecká policie loni odhalila 11 170 cizinců pobývajících v Česku nelegálně, o 4077 více než v roce 2020. Je to nejvyšší počet za posledních deset let, statistiky však významně ovlivnila pandemie covidu-19, protože zahrnovala cizince, kteří vstoupili do ČR legálně, ale nesplnili protiepidemická nařízení.