Nelegální migrace v ČR vzrostla 0 160 procent, drtivá většina utečenců míří do dalších zemí

Zadržených nelegálních migrantů bylo 29 235, podle statistiky to bylo o 18 065 více než rok před tím. Významný nárůst policie zaznamenala u tzv. tranzitní migrace, při které je pro cizince účelem přesun do jiného státu místo setrvání v Česku. Z celkového počtu mělo do dalších zemí namířeno 21 852 běženců, zatímco v roce 2021 to bylo 1330 lidí.