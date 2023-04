Náhodnou kolemjdoucí se pokusil umlátit rýčem, soud mu potvrdil 15 let

Případ se stal předloni 31. ledna kolem 22:00. Orava byl v té době opilý, kovový rýč našel cestou na nádraží. Přemístil se s ním do parčíku poblíž bytového domu a schoval se u dětského hřiště. „Vyčkával na nahodilou osobu, která zde bude procházet s cílem, aby ji usmrtil. K procházející ženě poté beze slov přistoupil, roztočil ji a ze vzdálenosti jednoho metru ji s rozmachem udeřil rýčem do temene,“ uvedla již dříve státní zástupkyně Michaela Šoková.

Poté, co žena upadla, si k ní podle obžaloby muž klekl a začal ji škrtit. Poté se znovu rozpřáhl ve snaze ženu udeřit rýčem do obličeje, žena se však intuitivně otočila a rýč dopadl na záda. Od dalšího počínání Oravu odradil svědek, který na něj zavolal z balkonu. Muž poté utekl. Napadená utrpěla zranění na temeni, pohmožděniny a z útoku si odnesla traumatický zážitek. Orava po činu odjel vlakem domů, zásahová jednotka ho dopadla následující den, když se vrátil z práce, kde kácel stromy.

Žalobce ve svém odvolání napadl mírnější právní kvalifikaci, podle krajského soudu totiž nešlo o pokus o vraždu s rozmyslem, ale o pokus o vraždu prostou. V prvním případě by muži hrozila sazba 12 až 20 let, při mírnější kvalifikaci je to deset až 18 let. Ztotožnil se s tím i vrchní soud. „Pro kvalifikaci jako pokusu vraždy s rozmyslem panují výrazné skutkové pochybnosti, z tohoto důvodu odvolací soud na základě zásady in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného) přisvědčil závěru soudu prvního stupně,“ uvedl mluvčí soudu.