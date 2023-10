Na Moravě řádily dva gangy dealerů drog. Našli u nich i červený fosfor

Dvě organizované skupiny, jejichž členové se podíleli na výrobě a obchodu s pervitinem, zadrželi 6. října olomoučtí policisté. Celkem sedmi lidem za to hrozí až 18 let za mřížemi. Všichni jsou stíháni vazebně. Novinkám to řekl v pátek kriminalista Jan Lisický.

Zadržení podezřelých dealerůVideo: Policie ČR

Článek Nejméně od počátku letošního roku do 6. října se zadržení jako členové organizované skupiny podíleli na organizaci a obchodu s pervitinem. Od obstarání chemických látek a léčiv potřebných k výrobě drogy, přes samotnou výrobu pervitinu až po jeho prodej. Kriminalisté zahájili trestní stíhání tří mužů ve věku 44, 50 a 51 let. Působili v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, zejména v olomouckém a šumperském okrese a také na Ostravsku. Provedeny byly čtyři domovní prohlídky. Při nich policisté zajistili 1100 gramů pervitinu, 1200 gramů červeného fosforu, dvě varny pervitinu s chemikáliemi a nástroji nezbytnými k výrobě pervitinu a finanční hotovost 800 tisíc korun. Skupinu podle Lisického tvořili kriminálníci, kteří se seznámili ve vězení, kde si léta odpykávali tresty za násilnou činnost. „Padesátiletý obviněný muž z Olomoucka navíc působil jako člen i v druhé organizované skupině. Původně se neznali. Ke spolupráci je přiměl až hlad trhu po lécích s obsahem pseudoefedrinu, z něhož se droga vyrábí,“ podotkl s tím, že policisté pozatýkali také druhou skupinu. V kamionu mezi bramborami bylo konopí za osm milionů Tři muži ve věku 29, 30 a 36 let a 25letá žena působili nejen na území České republiky, zejména v Olomouckém a Jihomoravském kraji, avšak také v Polsku, Slovinsku, Chorvatsku a Itálii. „V zahraničí drogu vyráběli a k nám ji dováželi. Jejich cílem stejně jako u první skupiny byl maximální finanční zisk z prodeje pervitinu, ale také marihuany,“ dodal Lisický. Při pěti domovních prohlídkách bylo zajištěno 500 gramů pervitinu, 500 gramů červeného fosforu, dvě varny pervitinu s chemikáliemi a nástroji k jeho výrobě, finanční hotovost 700 tisíc korun a tři motorová vozidla. Červený fosfor je na českém seznamu látek, které mohou sloužit pro výrobu drog. Využívá se k výrobě pervitinu. Policie v Liberci uzavírá velký případ, zadržela drogy a tablety za miliony