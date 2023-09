Policie v Liberci uzavírá velký případ, zadržela drogy a tablety za miliony

Toxi tým skupinu sledoval od začátku roku až do konce srpna. „Kladli jsme si za cíl naplánovat zásah tak, abychom přistihli výrobce přímo v okamžiku výroby drogy. A to se nám také povedlo,“ upozornil Folprecht.

Ve věci je obviněno celkem 6 osob ve věku od 32 do 52 let z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, hrozí jim od 10 do 18 let vězení. Stíhání probíhá vazebně. Všech šest obviněných již mělo nějakou trestní minulost. V drtivé většině spojenou právě s výrobou a distribucí pervitinu.