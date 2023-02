Na internetu předstíral, že je 13letý kluk. Za sexuální nátlak na děti dostal pět let

S obhajobou, že šlo jen o virtuální realitu, Michal Hlaváček u Krajského soudu v Plzni neuspěl. Podle pátečního rozsudku má jít 51letý muž na pět let do vězení za to, že přes internet vylákal od mladých dívek nahé fotky, přičemž nejmladší z nich chodila v té době do čtvrté třídy základní školy. Kromě trestu mu soud uložil také sexuologické léčení v ústavní formě a povinnost jedné z poškozených zaplatit sto tisíc korun za psychickou újmu.

Michal Hlaváček u Krajského soudu v Plzni Video: Patrik Biskup, Právo