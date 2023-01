Muže v sauně přepadli lupiči, pronásledoval je nahý po Plzni

Místo sexuálního dovádění v privátní sauně se osmatřicetiletý muž z Plzně dočkal rvačky s dvojicí lupičů. Přišel o všechno včetně šatů, ale nenechal si to líbit. Nahý je honil po městě a násilníci nakonec skončili v policejní cele, a to včetně volavky, která jej do sauny nalákala.

Foto: Petr Hloušek, Právo Ilustrační foto

Muž si domluvil schůzku se ženou na sociálních sítích, rande si dohodli na úterý 3. ledna ve čtyři ráno. Na saunu skutečně došlo, ale dvaatřicetiletá žena v nestřeženém okamžiku poslala signál svým dvěma kumpánům ve věku 32 a 34 let. Vysvlečeného nápadníka po chvilce požádala, aby šel otevřít dveře. Pak se začaly dít věci. „Do pokoje vtrhl muž s tonfou (obuškem) a začal ho fyzicky napadat. Když se poškozený bránil, přispěchal útočníkovi na pomoc druhý komplic," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Zlodějka nešťastníkovi mezitím sebrala peníze, peněženku, mobil, parfém i oblečení a povedená trojka se dala z bytu na útěk. Okradený se však hnal za nimi. „I přesto, že byl stále zcela bez oděvu," podotkla Brožová. Nudistická honička neunikla pozornosti náhodných svědků a za chvíli o ní věděli i policisté. Jednoho z lupičů zadrželi na místě, zbývající dvojici krátce poté. Žena a starší muž skončili ve vazbě, mladší putoval rovnou za mříže kvůli dřívější majetkové trestné činnosti.