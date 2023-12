· Pokud by Rusko dostalo pod kontrolu celou Ukrajinu, nebo by se uzavřelo příměří na stávající linii, bylo by to pro Západ velmi drahé. Ruské jednotky i systémy protivzdušné obrany by se přiblížily Západu a Moskvu by bylo těžší odstrašit. Ve své analýze na to... Celý článek