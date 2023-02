Musím pro vajíčka, hájil senior opakované jízdy bez řidičáku

K samotným prohřeškům pak řekl, že ho to mrzí. „Hold za blbost se platí. V životě už se to ale nestane. To mi věřte,“ prohlásil před soudem. Že jezdil i přes zákaz, podle svých slov věděl.

Jak řekl Právu, vybodoval se za to, že jezdil nepřipoutaný bezpečnostním pásem. „Dostat řidičák zpátky by znamenalo absolvovat znovu testy. Nevím, zda bych je zvládnul. Tak jsem jezdil načerno a spoléhal na to, že mě nevyhmátnou. I když jsem byl chycený opakovaně, tak na mě za to u soudu udělali jen ty ty ty. Vůbec mě nenapadlo, že můžu jít do vězení. Taky jsem posledních 14 dní z toho nespal. Měl jsem opravdu strach, že skončím v base. Já bych do ní nešel, to bych se raději oběsil,“ pokračoval obžalovaný muž.