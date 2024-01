Moravskoslezské záchranáře v noci zaměstnala hlavně pyrotechnika a alkohol

Posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje se během noci takřka nezastavily, zasahovaly celkem ve 400 případech, jen od silvestrovské půlnoci do rána musely ošetřovat 116 pacientů, což je dvojnásobek oproti normálnímu stavu.

Plné ruce práce měli i hasiči. „V průběhu oslav příchodu nového roku řešili hasiči v Moravskoslezském kraji od večerních hodin do šesté hodiny ranní čtyři desítky událostí spojených především s používáním zábavní pyrotechniky. Nejčastěji se jednalo o požáry odpadních nádob, hořely rovněž papírové obaly od pyrotechniky nebo keře a živé ploty,“ řekl mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Plné ruce práce měla i policie, byť nedošlo k žádné události, která by se dala považovat za mimořádnou. Do silvestrovské půlnoci byl podle policie „klid před bouří“, situace se ale změnila úderem dvanácté. „Pro představu: policisté řeší v průběhu roku za den přes 300 událostí, přičemž jen za prvních pět hodin roku letošního bylo více než 230 takovýchto výjezdů a reakcí. Rekordmanem byla první hodina – policisté řešili 85 událostí, tedy co 43 vteřin jednu,“ uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská.