Mladistvý oloupil nezletilé o dvě stovky na Šumpersku, hrozí mu až pětileté vězení

Poslední prázdninový den si chtěli užít dva nezletilí kamarádi, ale dopadlo to trochu jinak, než si zřejmě představovali. Stali se obětí mladistvého recidivisty. Ten je oloupil v noci na náměstí v Libině na Šumpersku o dvě stovky a teď je vazebně stíhán pro loupež. Hrozí mu za to až pět let za mřížemi.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Ilustrační foto

Mladík se svými kamarády měl nezletilé potkat a oslovit s tím, že mají peníze a jestli od něj nechtějí dostat ránu pěstí a skončit v bezvědomí, tak by proto měli něco udělat. Jeden z chlapců na jeho požadavek zareagoval odpovědí, že žádné peníze nemá. Druhý mu z obavy možného napadení řekl, že má dvě stovky. „Mladistvý mu pohrozil, aby peníze navalil, nebo ho rána pěstí nemine. Nezletilec z obavy napadení přistoupil na jeho požadavek, vytáhl a otevřel peněženku. Podezřelý si z ní bankovku vzal a i se skupinkou dalších osob odešel," informovala v úterý Právo o případu policejní mluvčí Miluše Zajícová. Po jejich odchodu jeden z hochů zavolal na linku 158 a oznámil, co se jim právě přihodilo. Operační důstojník ihned na místo vyslal hlídku, která kontaktovala poškozené. „Netrvalo dlouho a našla také skupinku pěti osob, ve které se nacházel i podezřelý. Ten pak byl zadržen a skončil v policejní cele," dodala Zajícová s tím, že v době spáchání uvedeného jednání byl mladík v podmínce pro stejnou trestnou činnost.