Za uříznuté varle sadistický kněz do vězení nepůjde, musí se ale léčit v ústavu

„Obžalovaný je vinen, že po předchozí domluvě přijel do bydliště poškozeného za účelem sadomasochistických sexuálních praktik. Poté poškozenému, který se svlékl do naha, provedl řez, kterým mu odebral levé varle,“ uvedla ve středu předsedkyně senátu Lucie Bočková.

„Zpočátku to bylo povrchové řezání. Když v oblasti genitálií vznikla rána, vložil si do ní poškozený prst a pořád mluvil o tom, že chce varle pryč. Potom docházelo k dalšímu společnému řezání. Jestli si varle uřízl sám, nebo jsem to udělal já, si již nepamatuji. Nástroje jsme používali oba dva,“ vypověděl duchovní před soudcem, který rozhodoval letos v únoru o jeho vzetí do vazby.