Místo olympiády sedm let vězení. Mladík posílal z Brna do USA drogy

Možná si chtěl jen přivydělat a obyčejná brigáda ho nelákal. A myslel si, že se na něj nepřijde. Místo toho si ale dokázal zcela pošlapat nadějnou cestu životem. Teprve dvacetiletý mladík z Brna, úspěšný sportovec a nadaný student, teď místo získání letecké licence a chystání se na olympiádu, kde měl dělat kondičního trenéra své sestře, zamíří na sedm let za mříže za to, že zejména do USA poslal několik kilogramů drog.

Článek Jeho příběh přitom nemusí být ojedinělý. Podle zdroje Novinek obeznámeného s drogovou scénou je totiž „brigáda" spočívající v rozesílání drog kurýrními službami mezi mladými lidmi stále oblíbenější. „Spoléhají na to, že se jejich zásilka ve stále rostoucím objemu posílaných balíků prostě ztratí. Umí to s internetem, dostanou se na darknet, kde si tenhle přivýdělek najdou. Jenže si vůbec neuvědomují, jaký mohou dostat trest, nebavíme se o pár měsících podmínky," varoval zdroj před vidinou snadno vydělaných peněz. Souzený mladík nebyl žádný troškař. Přes různé transportní služby totiž z Brna či jiných míst posílal půlkilové zásilky ketaminu, několikrát vyrazil i do Rakouska a Nizozemí, kde od neznámých lidí převzal ketamin či extázi. Co zadrženému mladíkovi hrozí, si zřejmě uvědomil až poté, co skončil ve vazbě. Tam strávil osm měsíců a pak předstoupil před senát brněnského krajského soudu v čele s Alešem Novotným, kde uznal svou vinu. „Chtěl jsem si vydělat na pilotní licenci a splnit si dětský sen. Proto jsem se v 18 letech rozhodl pro nejhorší variantu, jak získat peníze. Ve vězení jsem pochopil, do čeho jsem se vlastně dostal," sypal si popel na hlavu a naznačoval, že vlastně jednal pod tlakem neznámého cizince z Rakouska. Foto: Petr Kozelka, Právo Dvacetiletý mladík z Brna před soudem „Jde mi jen o to vidět moji rodinu zdravou, pracovat na svém osobním růstu, navázat na maturitu z gymnázia, studovat letectví na vysoké škole. Rodiče by mě podporovali, já bych jim na oplátku pomáhal s chodem jejich rekreačních objektů," uvedl mladík. „Rád bych se vrátil k alpskému lyžování a byl bych oporou své sestře, která je v reprezentaci, pomáhal bych jí s přípravou na olympiádu. Je mi to moc líto," snažil se pohnout soud ke shovívavosti. Sportovec z policejní rodiny „Klient se doznal, páchal trestnou činnost pod nátlakem neznámé osoby. Otec klienta byl 15 let příslušníkem policie, u policie byli i jeho dědové. Od dětství se úspěšně věnoval lyžování, reprezentoval Českou republiky, pomáhal své sestře," vypočítával zásluhy takřka celé rodiny mladíkův obhájce. Státní zástupce Marek Vagai ale upozornil, že po svém zadržení se mladík k přiznání neměl a vinu doznal až po tíhou důkazů. Marek Vagai, žalobce „Jeho role v celém případu byla navíc podle mého soudu větší, než sám přiznává. Ani dobrý společenský základ ze strany jeho rodiny jej neodradil od páchání trestné činnosti," zpražil mladíka Vagai. „Nemluvíme tu o gramech, ale kilogramech tvrdých drog, ten rozsah je abnormální. Jediné, čeho lituje, je to, že půjde do vězení," dodal. Prohlášení viny a nízký věk ale nakonec přiměl trestní senát k tomu, že uložil trest pod zákonnou trestní sazbou, která byla osm až dvanáct let vězení. K sedmi letům žaláře však soud přidal ještě čtvrtmilionovou pokutu. Verdikt ještě není pravomocný, státní zástupce i odsouzený si nechali čas na rozmyšlenou.