Matka měla nechat oslepnout pětiletou dcerku. Žalobkyně pro ni žádá 6 let

Obžalovaná podle spisu nepostupovala podle pokynu zdravotníků, kteří ji při prvotním ošetření dítěte upozornili, že zranění oka je velmi vážné a že je nutná okamžitá operace. To se nestalo. Když po třech měsících zasáhla policie, už bylo pozdě.

Dívenka si poranila oko loni v květnu. Pastelka jí částečně pronikla rohovkou. Matka s ní šla k ambulantní lékařce druhý den. Ta je odeslala na specializované pracoviště oční kliniky v plzeňské fakultní nemocnici.

„Lékařka upozornila matku, že poraněné oko bude zapotřebí operovat. Zdůraznila, že léčebný zákrok je urgentní, aby dívenka nepřišla o oko. Vystavila jí proto neprodleně poukaz na použití sanitky,“ uvedla Brázdová.

Pětiletá holčička se píchla do oka. Kvůli matce na něj navždy oslepla Krimi

Podle ní ale žena poučení od lékařky nerespektovala a k ošetření do nemocnice s dcerou neodjela. Až v polovině srpna s ní navštívila oční ambulanci v Klatovské nemocnici.

„Aby zakryla zanedbání péče své nezletilé dcery, ošetřujícím lékařům tvrdila, že k poranění oka došlo předchozí den,“ upozornila státní zástupkyně.

„Ti znovu ženu upozornili, že postižení oka je velmi vážné a je nezbytná operace na klinice. Zároveň vyjednali okamžité přijetí nezletilé na toto specializované pracoviště v Plzni. Ani tam ale žena s dcerou nedorazily,“ dodala.

Policisté dítě odvezli k lékaři

Po oznámení lékařů se do případu vložili policisté, kteří matku s dcerou odvezli na oční kliniku do Plzně. Tamní odborníci už jen konstatovali, že poškození oka při neléčeném poranění je nevratné a operačně již neřešitelné.

Z jejich zprávy vyplývá, že došlo k po­úrazovému šedému zákalu, úplnému odchlípení sítnice a úplné slepotě.

„V případě včasné léčby ihned po vzniku zranění by zůstalo oko zachováno, stejně jako by byla zachovaná i zraková ostrost,“ konstatovali ve své zprávě oční specialisté.

Proč obžalovaná žena neuposlechla lékaře a zdráhala se dceři zajistit specializovanou péči, není jasné.

Vysvětlení se nedočkali ani policejní vyšetřovatelé, před kterými odmítla vypovídat. „Jako rodič má povinnost ze zákona pečovat a starat se o zdraví nezletilého dítěte, což nekonala,“ uzavřela státní zástupkyně.

Obžalovaná u soudu vinu popřela

Obžalovaná žena u soudu vinu popřela, ale nedokázala svoje jednání vysvětlit. „Já to dceři neudělala. To, co se stalo, byl zkrat. Mám ještě jedno dítě a nestíhám se o obě starat. Nikdy bych v životě tohle dítěti neudělala. Já své děti miluju,“ prohlásila obžalovaná.

Na otázku soudce, proč nerespektovala rady lékařů, odpověděla: „Paní doktorku jsem asi moc nepochopila. V tu chvíli mi to úplně nemyslelo, byla jsem mimo. Prodělala jsem v té době dvě interrupce po sobě,“ řekla žena.

Přiznala, že věděla, že to s tím okem bude horší. „Jsem si vědoma, že dcera bude doživotně slepá. Není to dobrý. Mně bylo řečeno jiným lékařem, že i kdybych přišla ten den, kdy se to dceři stalo, že by jí oko stejně nezachránili,“ dodala žena.

Zmocněnec dítěte si nárokuje 1,4 milionu korun odškodnění.

Podle oslovených psychologů se může pochybení ženy v budoucnu negativně projevit na vztahu s dcerou.