Matka měla nechat oslepnout pětiletou dcerku, u soudu dostala šest let

Právo o rozsudku informovala mluvčí soudu Jana Rubášová. Vedle trestu vězení uložil soud matce povinnost zaplatit škodu 7186 korun. Ženě hrozilo za těžké ublížení na zdraví až 12 let vězení.

Událost se stala loni v květnu, holčička si tehdy nešťastnou náhodou píchla pastelku do pravého oka. Podle obžaloby matka nepostupovala podle pokynů zdravotníků.

Ti ji upozornili, že zranění oka u její dcery je velmi vážné a je potřeba operace. K té ale bohužel nedošlo. Po třech měsících do případu zasáhla policie, už bylo ale pozdě.

Podle státní zástupkyně Věry Brázdové matka nerespektovala poučení od odborníků a k ošetření do nemocnice s ní neodjela. Pouze s ní až v polovině srpna navštívila oční ambulanci Klatovské nemocnice.

Matka u soudu svou vinu popřela, své jednání navíc nedokázala vysvětlit. „Já to dceři neudělala. To, co se stalo, byl zkrat. Mám ještě jedno dítě a nestíhám se o obě starat. Nikdy bych v životě tohle dítěti neudělala. Já své děti miluju,“ prohlásila.