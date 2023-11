Lidé popadali na sebe jak lavina, uvedl u soudu ochrankář z diskotéky ve Slušovicích

„Doteď jsme měli kamery na baru, abychom kontrolovali, zda se nenalévá mladistvým, a my to byli schopní doložit. Teď jsme přidali kamery i na schodiště, které není součástí diskotéky, abychom byli schopni řešit případné incidenty tam vzniklé,“ sdělil novinářům za Derby Company Jiří Kotek starší.

„Diskotéka začala v devět večer. Bylo nás tam sedm sekuriťáků. Já stál mezi druhým a třetím patrem. Někdy po desáté, ale možná i později, mi Jirka (Kotek) řekl, že se kapacita klubu naplnila. Pak jsme si všimli, že se schodiště nehýbe, že je problém hned po vstupu do budovy. Někdo nám cestou dolů řekl, že je tam rvačka. Šel jsem dolů s dalším sekuriťákem. Byli tam lidi popadaní na sobě jak lavina. Pak jsem vyzýval ostatní, ať se netlačí, bránil jsem to svým tělem. Tlak svrchu byl veliký, byli tam opilí, někteří pod návykovými látkami, nebyli v pohodě, nespolupracovali, i když jsme na ně s Tomášem řvali,“ popsal Patrik Kotek.

Na otázku, zda mohla ochranka tlačenici zabránit, řekl: „Svým tělem jsem bránil, aby se lidé netlačili, řval jsem na ně. Já jsem osobně do toho dal vše, abych zachránil ty, co tam byli, ven od schodiště jsme vynesli lidi v bezvědomí. Udělal jsem pro to maximum. Stejně jako obžalovaný Jirka.“