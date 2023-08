Soud zamítl žádost Radovana Krejčíře o nový proces v Česku

Krejčíř je za mřížemi v Jihoafrické republice, kde si odpykává dlouholetý trest za obchodování s drogami a pokus o vraždu. V Česku dostal v roce 2018 souhrnný trest 15 let vězení, mimo jiné za pokus o vytunelování státního podniku Čepro.

Soud o Krejčířově žádosti rozhodl na konci července na neveřejném zasedání. Verdikt ale nesdělil, nejprve bylo potřeba ho doručit procesním stranám. Pokud by býval Krejčíř s žádostí uspěl, dosavadní český pravomocný odsuzující verdikt by se zrušil a český soud by musel provést nové hlavní líčení.