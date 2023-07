Krejčíř už nechce být brán jako uprchlý a žádá nový proces. Ten by z něj udělal nevinného

V návaznosti na to by pak měl podle jeho žádosti soud zrušit dosavadní odsuzující pravomocný rozsudek z roku 2018, ve kterém Krejčíř dostal souhrnný trest 15 let vězení. Hlavní líčení by se muselo pak uskutečnit znovu.

Krejčíř se chce bránit u soudu osobně. Pokud by už nebyl brán jako uprchlý, má podle trestního řádu nárok na obnovu řízení a nové jednání v jeho přítomnosti.

Ve věci odsouzeného Radovana Krejčíře bude u Městského soudu v Praze konáno neveřejné zasedání Štěpánka Tykalová, mluvčí soudu

Krejčíř si nyní odpykává trest 35 let vězení v Jihoafrické republice, kam zamířil v roce 2007 po útěku z Česka v červnu 2005 a následném pobytu na Seychelách. A tím, že je nyní ve vězení v JAR, tak podle něj i jeho obhájců už jeho status „uprchlého“ není správný.

„Dosud platilo, že ve chvíli, kdy je člověk omezen na svobodě v jiném státě, s ním nemůže být nadále zacházeno jako s uprchlým. Navíc pan Krejčíř dával opakovaně najevo, že se chce u českých soudů osobně bránit. Nebylo mu to umožněno,“ uvedla už loni v únoru Krejčířova advokátka Karolína Babáková v reakci na zamítnutí stížnosti jejího klienta Ústavním soudem.

Na ten se obrátil proto, že byla podle něj krácena jeho práva, když byl odsouzen v nepřítomnosti a nadále přitom považován za uprchlého.

Nyní platný rozsudek by musel být zrušen

„Ve věci odsouzeného Radovana Krejčíře bude u Městského soudu v Praze konáno neveřejné zasedání o návrhu odsouzeného ve smyslu paragrafu 306a odstavec 2 trestního řádu, tj. aby pravomocný rozsudek ve vztahu k jeho osobě byl zrušen a hlavní líčení bylo provedeno znovu. Pro takový postup musí být splněny podmínky citovaného ustanovení,“ sdělila ve čtvrtek Právu bez dalších podrobností zastupující mluvčí soudu Štěpánka Tykalová.

Doplnila, že Krejčířovu žádost bude podle rozvrhu práce projednávat soudní senát vedený Petrem Blažkem. Podle informací redakce by se tak mělo stát už koncem července.

„Krejčíř navrhuje, aby mu bylo zrušeno to, že je brán v Česku jako uprchlý, což by znamenalo zrušení posledního rozsudku se souhrnným trestem (15 let). To by pak také znamenalo, že by nebyl v České republice pravomocně odsouzen a fakticky by na něj bylo pohlíženo jako na nevinného. A není úplně bez šance. Byl by to průlom,“ řekl k případu Právu vysoce postavený zdroj z ministerstva spravedlnosti seznámený s žádostí odsouzeného podnikatele.

Ministerstvo spravedlnosti vyčká rozhodnutí soudu Vladimír Řepka, mluvčí resortu

„On (Krejčíř) vlastně říká: Já bych se strašně rád vrátil, ale protože jsem zavřený v JAR, tak nemůžu, ale nejsem uprchlý. A to má vlastně pravdu. Byl by to ale obrovský problém, protože by to znamenalo, že by se rozsudek musel podle trestního řádu zrušit a z pana Krejčíře bychom měli nevinného občana,“ doplnil zdroj redakce.

Česká justice neúspěšně žádá o Krejčířovo vydání z JAR už od roku 2007, kdy tam byl zatčen. Nyní ho chce tedy do výkonu trestu v ČR. V okamžiku, kdy by ale soud vyhověl žádosti kontroverzního podnikatele, muselo by Česko změnit svou žádost tak, že bude chtít Krejčíře vydat k trestnímu stíhání.

„Příslušný soud dosud o posouzení žádosti odsouzeného nerozhodl a v tuto chvíli nelze předjímat jeho rozhodnutí. Ministerstvo spravedlnosti vyčká rozhodnutí soudu a v návaznosti na jeho obsah vyhodnotí potřebu dalších kroků, resp. jeho případný dopad na probíhající extradiční řízení z JAR do ČR,“ sdělil k tomu ve čtvrtek Právu mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Zároveň potvrdil, že má ministerstvo informaci o tom, že Městský soud v Praze bude posuzovat žádost jmenovaného o postup dle paragrafu 306a odst. 2 trestního řádu.

„Podle něhož, skončilo-li řízení proti uprchlému odsuzujícím rozsudkem a poté pominuly důvody, pro které se řízení proti uprchlému vedlo, na návrh odsouzeného podaný do osmi dnů od doručení rozsudku soud takový rozsudek zruší a provede hlavní líčení znovu,“ citoval Řep­ka ustanovení zmíněného paragrafu trestního řádu.

Nyní platí souhrnný trest 15 let

Krejčíř byl v Česku několikrát pravomocně odsouzen v různých kauzách. Naposledy 28. března 2018 mu Vrchní soud v Praze potvrdil jako uprchlému souhrnný trest 15 let vězení za pokus o miliardové tunelování státního podniku Čepro a za přípravu vraždy celníka. Do tohoto odsouzení byly Krejčířovi započítány i jeho dřívější tresty v ČR za půlmiliardový daňový únik, podvody, zpronevěru a další činy. Právě zmíněný souhrnný trest 15 let a rozsudek, který původně vynesl už v roce 2015 pražský městský soud, chce nyní Krejčíř tamtéž v rámci své žádosti zrušit.

Otázkou je, jak se k tomu postaví Blažkův senát, protože dosud všechny české soudy včetně Ústavního konstatovaly, že status uprchlého u Krejčíře nadále platí. A to i přesto, že podnikatel sedí za mřížemi v JAR, kde dostal v roce 2016 trest celkem 35 let vězení za pokus o vraždu, únos, mučení a obchodování s drogami.

Chronologie Krejčířova případu:

18. června 2005 – Krejčíř uprchl ze své vily v Černošicích při policejní domovní prohlídce. Na území ČR se údajně zdržoval ještě nejméně týden. Poté přejel do Polska, odtud odletěl do Istanbulu a nakonec do Dubaje. Tam se setkal s manželkou a synem, společně letěli na Seychely. Tamní občanství si Krejčíř koupil už v roce 1996. duben 2007 – Po takřka dvouletém pobytu na Seychelách vycestoval na Madagaskar. Pro přesun použil falešné doklady na jméno Egbert Jules Savy, nechal si narůst vousy a nosil brýle. Když ale dorazil do Jihoafrické republiky, místní policisté ho poznali a zadrželi. Po krátkém pobytu ve vazbě byl ale propuštěn na kauci a od té doby se ČR snaží o jeho vydání. červenec 2013 – Unikl pokusu o vraždu při vyřizování účtů v jihoafrickém podsvětí. Je spojován s nejméně deseti vraždami spolupracovníků a nepřátel. listopad 2013 – Jihoafrický úřad nařídil zablokování Krejčířova movitého i nemovitého majetku kvůli podezření z daňového úniku. O týden později ho jihoafrická policie zatkla kvůli případu únosu a mučení Bhekiho Lukheleho, bratra drogového dealera, který zmizel i s 25 kilogramy pervitinu určeného pro Krejčíře. 24. srpna 2015 – Soud uznal Krejčíře vinným z pokusu o vraždu, únos, mučení a obchodování s drogami. Trest však nevynesl. září 2015 – Krejčíř plánoval první ze tří útěků z vězení, ale ten byl odhalen při razii v jeho cele. Policie tam našla pistoli, munici, nůž, paralyzér, pepřový sprej, šroubovák, 10 mobilních telefonů, diář obsahující jména svědků a vyšetřovatelů jeho případu, detailní mapu vězeňské budovy a přibližně 434 milionů korun. Krejčíř byl následně přemístěn do věznice s nejpřísnější ostrahou. 23. února 2016 – Soud v JAR vynesl trest: 35 let vězení. říjen 2016 – Krejčíř napsal jihoafrickému Národnímu vyšetřovacímu úřadu, že se přizná k obviněním z dalších zločinů v JAR, ale že výměnou chce být převezen do Česka. červenec 2022 – V českých médiích se objevila informace, že se Krejčíř pomocí svého nejbližšího okolí znovu snaží o vydání zpět do ČR. (Novinky.cz, rav)