Koupi sbírky ilustrací v Českém Krumlově prověřuje policie

Další splátku za sbírku by mělo město uhradit v příštím roce. Jedná se o 6,5 milionu korun. „Zatím to není aktuální a počkáme na výsledky vyšetřování,“ reagoval Nogrády na dotaz Novinek, zda město tuto částku uhradí.

Bývalé vedení radnice si naopak stojí za nákupem sbírky i její hodnotou. „Celé jsme to (nákup ilustrací) připravovali tak, abychom koupili něco, co má opravdovou hodnotu a co může pomoci klášterům. Žiju nadále v přesvědčení, že ta sbírka hodnotu má. Problém je v tom, co dělají naši nástupci, že tu hodnotu zpochybňují, mají na tom postavenou svou politiku,“ sdělil ČTK bývalý místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL). Podle něho podalo podnět policii vedení města. Starosta Nogrády to však odmítá.