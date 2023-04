Českokrumlovské uličky se už zase plní zahraničními turisty

„Oproti loňsku je to poměrně velký nárůst turistů. Začíná se znovu dařit skupinové turistice,“ sdělila Právu Zdeňka Chaloupková z Destinačního managementu oblasti Český Krumlov. Zmínila, že ještě loni zachraňovali i hlavní sezonu hlavně tuzemští turisté a akce.

Český Krumlov, kde žije asi 12 tisíc obyvatel, navštívilo v některých letech před covidovou epidemií i přes milion turistů. V podstatě celoročně bylo město přecpané, podnikatelé měli žně, pro místní to však ideální nebylo. „Jednalo se až o takzvanou škodlivou turistiku a ani není naším cílem, aby se vrátila zpět,“ podotkla Chaloupková.

Obchodníci si pochvalují především víkendy, ale takové tržby jako před třemi lety nemají. „Přes týden je to určitě daleko slabší, ale o víkendech nakupují hlavně skupinky asijských turistů,“ podotkla prodavačka v obchodě s uměleckými předměty pod zámkem.

Víkendy mají také obsazené v penzionech, které jsou přímo v centru Českého Krumlova. „Řekl bych, že turisté se vracejí, ale není to tak, jak to bylo. My jsme měli hodně asijských turistů, kteří nám stále scházejí. Výborně jsou obsazené hlavně víkendy,“ konstatoval majitel penzionu Krumlov Radek Štěpánek.