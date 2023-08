Místostarosta Českého Krumlova zřejmě neoprávněně používal titul

Právu to v úterý potvrdil sám místostarosta, který dal po stížnostech na sociálních své diplomy k posouzení právníkům. „Na základě dodaných dokumentů, nelze potvrdit oprávněnost používání tohoto titulu,“ citoval Uhlíř závěry advokátní kanceláře, kterou si na posouzení najal. Americká škola, kterou studoval už v České republice nepůsobí.

Chce prý, aby mu byl titul inženýr uznán, protože v devadesátých letech se věnoval studiu opravdu naplno. „Je to pro mě osobní záležitost. V té době se mi narodily dvě děti a musel jsem do té školy dojíždět. Stálo mě to hodně času a chci i proto tuto certifikaci získat,“ konstatoval Uhlíř.