Kolo za 80 tisíc ukradl muž s batohem od sloupu v Brně za pár vteřin. Natočila ho kamera

Policisté vyšetřují krádež elektrokola, ke které došlo 31. července odpoledne před hlavním vchodem do Galerie Vaňkovka v Brně. Majitel si zde odstavil kolo ke sloupu veřejného osvětlení a zajistil ho lankovým zámkem. I když si odskočil do obchodního centra jen na několik minut, zloději to stačilo.

Krádež kola v BrněVideo: Policie ČR

Článek Jak ukazují záběry, které policisté zveřejnili, zloděj s batohem na zádech přistoupil k elektrokolu v hodnotě 80 tisíc korun, hbitě odstřihl zámek a odjel pryč. „Jeho jednání zachytila bezpečnostní kamera. Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po neznámém zloději,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková. V případě, že někdo pozná osobu ze záběru, měl by kontaktovat tísňovou linku 158. Foto: Policie ČR Odcizené kolo Dvojici v Brně ze žárlivosti málem upálil exmanžel