Kněz na Plzeňsku se dotýkal nezletilých chlapců u intimních partií, přiznala církev

Figura se i tak musel přesunout do Sokolova. Zůstal tím v plzeňské diecézi, kam spadá i Karlovarský kraj.

„Ustanovil jsem ho pomocným duchovním. Nefunguje tedy samostatně, má nad sebou dohled. Pět let nesmí vůbec pracovat s dětmi a mládeží,“ sdělil biskup.

Právě on bude za pět let rozhodovat, jaké budou další Figurovy kroky. Polský kněz už totiž spadá přímo pod plzeňskou diecézi. „Teď nejsem schopný předjímat, co bude za pět let,“ řekl.