Kauza REMA PV Systém: Škoda podle policie dosahuje 250 milionů

Stejně tak bratři Benešovi podle registru vlastnili společnost REMA Systém, a.s., která se zabývá sběrem a recyklací vysloužilého elektro zařízení. Podle informací z webu MŽP není REMA Systém, a.s., uvedena mezi kolektivními systémy, které již získaly licenci dle nového odpadového zákona. Hrozí tak, že by klienty REMA Systému, a.s., mohl postihnout podobný osud jako klienty REMA PV Systému. I REMA Systém, a.s., změnila vlastnickou strukturu. Podle evidence skutečných majitelů od začátku května letošního roku místo Benešových figurují jako nepřímí majitelé Hynek a Josef Tylovi.