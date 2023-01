Kamion na Písecku zavedla na přejezd navigace, střetl se s vlakem

„K nehodě došlo krátce před půl desátou dopoledne na železničním přejezdu v úseku Čimelice – Nerestce. Šlo o vlak se dvěma vagóny a kamion s cizí poznávací registrační značkou. Cizinec zabloudil na stavbu dálnice, kde na uzavřené komunikaci uvízl s kamionem a vlak do něj narazil, “ řekla mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová Ingrišová.

Při srážce se zranil strojvedoucí, řidič nákladního auta a dva z cestující z vlaku. „Řidič nákladního auta utrpěl pohmožděniny v oblasti hrudníku a zad a byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice. Cestující z vlaku převezli záchranáři s lehkým zraněním končetin a hlavy do písecké nemocnice, strojvedoucího s lehkým zraněným hlavy do strakonické nemocnice,“ řekla Zuzana Fajtlová, mluvčí jihočeských záchranářů.