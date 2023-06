Kajínek nehodou trestný čin nespáchal. Do vězení se nevrátí

Vyplývá z toho, že kolizi budou řešit úředníci jako přestupek. Kajínek může dostat pokutu, ale do vězení se nevrátí.

Nehoda se stala 3. června, kdy jel Kajínek v mercedesu a v zatáčce přejel do protisměru, kde se střetl s autem značky Škoda Roomster s přívěsem.

„Přívěs byl nárazem odmrštěn mimo komunikaci. Mercedes narazil ještě do směrového sloupku a zůstal stát v silničním příkopu. Při dopravní nehodě utrpěl zranění řidič vozidla Škoda a jeho spolujezdkyně, kteří byli zdravotnickou záchrannou službou převezeni do nemocnice,“ sdělila tehdy Kroutilová.

Kajínka amnestoval v roce 2017 tehdejší prezident Miloš Zeman a součástí podmínek pro setrvání na svobodě pro Kajínka mimo jiné je, že sedm let od propuštění se nesmí dopustit žádného trestného činu, jinak se do vězení vrátí, přičemž je jedno, jestli by se jednalo o úmyslné, či nedbalostní porušení zákona.