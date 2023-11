Jedno auto cyklistu na Přerovsku srazilo, druhé do něj narazilo

K nehodě došlo krátce po 5:00. „Řidička ve vozidle Škoda Octavia jela ve směru od obce Střítež nad Ludinou a přijížděla ke křižovatce se silnicí II/440 poblíž dálničního přivaděče směrem na Olomouc. Na křižovatce měla dát přednost, ale zřejmě přehlédla cyklistu jedoucího po hlavní silnici ve směru od Hranic na Olšovec a najela do křižovatky, kde došlo ke střetu,“ uvedla mluvčí.

Po nárazu upadl cyklista na vozovku, kde do něj narazilo další vozidlo, a to Škoda Fabia, které jelo stejným směrem. Na místě nehody byl cyklista ošetřen a poté převezen do nemocnice v Hranicích.