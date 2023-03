Houkající sanitku zablokovali chodci na přechodu. Nechápeme, zlobí se záchranáři

Chování lidí na videozáznamu Janáček označil jako zcela nepochopitelné. „Zdravotníkům se stává, že jim třeba někdo omylem vběhne do cesty, ale aby na přechod vyrazila takto celá skupina lidí, to se stane málokdy,“ řekl Novinkám mluvčí.

Uvnitř vozu se přitom záchranáři starali o pacienta s akutními problémy. „Podle časových údajů z videozáznamu posádka nejspíš převážela do nemocnice pacienta s neurologickými obtížemi,“ upřesnil Janáček.

Případem se zabývá policie. Co se týče paragrafů, mluvčí policie Michaela Lébrová sdělila, že se případ prověřuje s podezřením na přestupek v úseku dopravy, za který by chodcům hrozila pokuta do 2500 korun.