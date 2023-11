Exmanželku starosty, kterého měla nechat zabít kvůli dědictví, soud z vazby nepustil

„Tělo poté naložili do osobního automobilu, ten zavezli do lesního porostu na Tachovsku, kde vozidlo i s tělem zapálili. Motivem činu mělo být získání finančního profitu z následného dědictví po poškozeném,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Nejprve mu tesařskou pistolí střelili hřeb do hlavy a pak jej zezadu praštili železnou trubkou. Tělo schovali do papírové krabice a z bytu odnesli do garáže, kde jej naložili do kufru jeho vozidla a odjeli na Tachovsko,“ uvedl zdroj obeznámený s případem. Po zatčení se jeden z obviněných přiznal a policistům vše dopodrobna popsal.