Dvojice cizinců ukopala v Brně muže. Už nikdy nepůjdu do klubu, řekl obžalovaný

K potyčce před jedním z oblíbených brněnských klubů došlo loni 23. dubna v nočních hodinách. Moldavan Enric Revenco se začal prát s mužem z Ukrajiny. Revenco soka udeřil pěstmi do hlavy a srazil jej na zem.

Ochranka klubu se v tu chvíli snažila bitku zastavit, ale marně. Moldavanovi navíc rychle přispěchal na pomoc jeho ukrajinský kumpán Dmytro Mosiychuk.

„Poškozený, který s námahou vstal, byl sražen na zem, kde ho Revenco s Mosiychukem kopali do hlavy a druhý jmenovaný mu dvakrát dupl na hlavu. Ochranka se znovu snažila zasáhnout, poškozený začal vstávat, ale Revenco ho udeřil do horní části těla, obžalovaný se dostal do bezvládného předklonu, kdy ho Revenco kopl do hlavy a srazil ho opět na zem,“ popsal státní zástupce.

Foto: Petr Kozelka, Právo Enric Revenco a Dmytro Mosiychuk u soudu

Podle lékařů neměl zbitý muž šanci přežít, zranění hlavy byla natolik fatální, že jim druhý den podlehl. Policisté navíc zjistili, že Revenco má padělaný rumunský občanský průkaz na falešné jméno, Mosiychuk měl zase falešné bulharské doklady.

Oba muži před soudem přiznali svou vinu a sypali si popel na hlavu. „Nechtěl jsem, aby to tak dopadlo. Chtěl bych pomoci rodině zemřelého a rád bych poprosil, abych nedostal přísný trest. Už nikdy neudělám takovou chybu, už nikdy nepůjdu do klubu, budu raději chodit do práce,“ dušoval se Revenco.

„Takhle jsem to nechtěl, mrzí mě to, chtěl bych to vrátit zpět,“ tvrdil Mosiychuk.

Státní zástupce upozornil, že případ byl na pomezí těžkého ublížení na zdraví a vraždy.

„Dnes už těžko zjistíme, co kdo komu na začátku řekl. Je pravda, že začal poškozený a po protiútoku Revenca spadl na zem. Do té doby to byla jen šarvátka. Co se stalo poté, to už je totálně za hranou a nasvědčuje to totální neúctě k lidskému životu. Opakované kopy vedené velkou intenzitou, dupání na hlavu, jako by chtěl rozšlápnout ořech. Děsí mě ta míra ignorace vůči hodnotě lidského života,“ zhodnotil útok žalobce.

Senát v čele s Dagmar Bordovskou se nakonec pro oba muže shodl na osmi letech vězení. Obžalovaným přitom hrozilo až šestnáct let žaláře. Podle verdiktu ale oběma výrazně pomohlo prohlášení viny a projevená lítost.