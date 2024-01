Do ulic vyrazili i falešní koledníci. Žena v Brně se neštítila s kasičkou poslat tři děti

Hlídka vyrážela v sobotu odpoledne do brněnských Židenic poté, co si lidé všimli, že skupina tří děvčat vybírá peníze na tříkrálovou sbírku bez doprovodu dospělé osoby. Ve Viniční ulici pak strážníci narazili na dívky ve věku od sedmi do dvanácti let, které zrovna zvonily na zvonek rodinného domu.