Do čela NAKIT byl nominován odsouzený právník

„Já to vůbec nevěděl. NAKIT řeší náměstek od pirátů, i vzhledem k tomu, že přejde pod digitální agenturu k (ministrovi pro místní rozvoj Ivanu) Bartošovi. Jestli je to ale takhle, tak by určitě neměl být ředitelem,“ sdělil serveru Neovlivní.cz Rakušan. Výběrové řízení podle něj zatím vypsané nebylo.