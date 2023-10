Dealer se u soudu rozbrečel štěstím, za smrt 15leté dívky na předávkování pykat nebude

Podle soudkyně Soni Biskupové Fišerové se však tento bod obžaloby nepotvrdil. „Je zde příliš mnoho pochybností, že obžalovaný je tím, kdo smrt poškozené způsobil. Pokud ji způsobil, pak to ví jen on sám,“ uvedla v odůvodnění rozsudku Fišerová.

Šesták, který u soudu přiznával, že se živil také kopáním vltavínů, svou vinu na smrti dívky opakovaně odmítal. „Byl jsem rozlítaný, měl jsem hodně práce kolem kopání. Co se týká toho dne, 25. 5., když jsem ji nabíral, byla pod vlivem drog, poznal jsem to na její chůzi. Pak se mi i přiznala, že pět dní ani nejedla. Nějaké drogy si i přinesla a i si je aplikovala. Je těžké o tom mluvit. Je to takový zážitek do konce života,“ konstatoval v pondělí u soudu Šesták.