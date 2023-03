Dealer anabolik byl potrestán podmínkou. Začalo to z lásky ke sportu, vysvětloval

Ondra tak odcházel od soudu spokojený. „Už je to dávno, co to začalo, bylo to v mládí s výhledem rychlého zisku a taky z lásky ke sportu, závodil jsem v kulturistice. Proto jsem to neviděl v tak negativním světle. Lidi, kteří to užívají, jsou uzavřená komunita, nemá to takový dopad na jejich životy jako třeba tvrdé drogy,“ řekl Novinkám při odchodu ze soudní síně.