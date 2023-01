Dala si půl litru rumu a bodla manžela do srdce. Dostala 12 let

Po jedné z mnoha hádek předloni na konci prosince bodla devětatřicetiletá žena z Brněnska svého manžela do srdce. Muž útok jako zázrakem přežil. Ženu v úterý poslal brněnský krajský soud na 12 let do vězení za pokus o vraždu.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky Ilustrační foto.

Článek „Obžalovaná po předchozí slovní rozepři vzala nůž s čepelí o délce 21 centimetrů a poškozeného bodla do hrudníku s úmyslem jej usmrtit. Způsobila mu vážné poranění hrudníku a srdce, šokový stav po velké krevní ztrátě, přičemž k úmrtí nedošlo jen díky akutní a vysoce specializované operaci. Bez ní by poškozený zcela jistě zemřel," popsal státní zástupce Marek Vagai. Žena svého jednání u soudu litovala. Jedním dechem však upozorňovala na komplikované soužití s manželem, kvůli kterému prý musela často hledat útěchu na dně sklenice s alkoholem. Pila skoro denně, ale jen jednou za měsíc to podle svých slov přehnala. Osudný den vypila půl litru rumu. „Do toho jsem vařila oběd. Pak to mám zamlžené, ale ostře si vybavuji, že jsem v ruce držela nůž a jeho špička byla od krve. Vůbec si nedokážu představit, jak se to stalo," řekla žena. „Měli jsme nějaké hádky, občas bylo i nějaké napadení z její strany. Tlačil jsem na ni, aby tak nepila a byla víc s rodinou. Ten den měla vařit oběd, ale byla opilá. Otočila se a bodla mě, já to vůbec nečekal. Vypotácel jsem se z kuchyně a pak si pamatuji, jak padám," nabídl svůj pohled manžel. Rozhodnutí zatím není pravomocné.