Čtyři zranění po nehodě u Vsetína. Do akce musel vrtulník

Ke srážce došlo zhruba hodinu po půlnoci na silnici ve směru na Hošťálkovou. „Jedná vážně zraněná žena musela být letecky transportována do nemocnice v Brně, další žena byla převezena na chirurgickou ambulanci do nemocnice ve Vsetíně a zbývající zranění, muž a žena, byli transportováni do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně,“ uvedl Omelka.