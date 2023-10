Člen gangu přežil přestřelku s policisty, teď ho čeká soud

Policisté z URNA vtrhli do jednoho z tamních bytů, aby zatkli podezřelého cizince původem z Ukrajiny (25).

Mladík byl pak kromě nedovolené výroby drog podezřelý kvůli střelbě na policisty i z pokusu o vraždu. Jenže poté, co bylo při následném vyšetřování zjištěno, že použil pouze plynovou pistoli, tento čin překvalifikovali na vyhrožování s cílem působit na úřední osobu se zbraní.

„Dne 10. října byla v této věci podána obžaloba na sedm mužů, z toho pět Čechů a dva cizince, a to pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, kde je podle trestního zákoníku sazba deset až osmnáct let odnětí svobody,“ sdělila Šmoldasová.

„Tato skupina nejméně od počátku roku 2018 do loňského října dovážela do Česka kokain, psychotropní látku MDMA v její práškové podobě či upravenou do formy tablet lidově zvaných extáze, látky ketamin a amfetamin, a dále zajišťovala výrobu metamfetaminu,“ přiblížili velký záběr gangu policisté z centrály ve výroční zprávě za loňský rok.