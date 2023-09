Chtěli vydělat na kůrovcové kalamitě, zůstaly po nich milionové dluhy

Do podnikání se pustili v květnu 2019, ale už po pěti měsících podle obžaloby dosahovala míra zadlužení společnosti extrémně rizikových hodnot. „Až do konce fungování společnosti v létě 2020 měla společnost více věřitelů a souhrn jejích závazků převyšoval hodnotu jejího majetku, tedy byla v úpadku formou předlužení,“ dodal státní zástupce.

„S Denisem jsem se znal přes deset let a věděl jsem, že má kontakty na asijský trh se dřevem. Diskutovali jsme, jak by bylo možné podnikat, byla tu obrovská kalamita a dřevo se vyváželo do Číny. Přejmenovali jsme naši firmu a přihlásili jsme se do aukčního systému Lesů ČR na těžbu. Měli jsme spoustu lidí na těžbu, nakládku, komunikaci s revírníky,“ popisoval Soja.

Podle znaleckého posudku byla společnost hned od začátku předlužená. „Určitě to nebylo tak, že bychom byli hned od začátku ve špatné ekonomické situaci. Měli jsme vypočítané, že z každé zakázky budeme mít třicet procent zisku. Nejdřív jsme museli platit za ty vyhrané aukce na těžbu – a než jsme se dostali ke dřevu, nějakou dobu to trvalo. Ale když pak to dřevo vyvezete, jste brutálně v plusu. My jsme si to moc dobře kalkulovali, ale hlavní důvod, proč to nevyšlo, byl ten pán, který nám řekl, že nám nezaplatí a že se bude klidně soudit,“ vysvětloval Soja.