Česko řádně nevyšetřuje postup policie, řekl opakovaně soud ve Štrasburku. GIBS se prý nezapojuje

Šlo o případ cizince z Turecka, který byl vyhoštěn do ČR ze Švýcarska. Na pražském letišti jej zajistila cizinecká policie, přičemž žalobce si následně v trestním oznámení stěžoval na špatné zacházení v policejní vazbě na letišti, a to na opakované bití a kopání policisty, kteří proti němu použili i slzný plyn, což mělo za následek zlomeninu nosu a žebra a četné modřiny.

„V projednávané věci je však pozoruhodné, že se GIBS nejprve omezila na to, že požádala oddělení vnitřní kontroly Ředitelství cizinecké policie, aby incident na letišti znovu prošetřilo, aniž by považovala za nutné provést vlastní vyšetřování. Do vyšetřování se zapojila až dne 27. listopadu 2013, tedy pět týdnů po incidentu na letišti, kdy stěžovatel podal formální trestní oznámení přímo tomuto orgánu,“ uvedl ESLP.