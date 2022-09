Bývalý radní dostal i potřetí podmínku za sex se zaměstnankyní

Dostál ženu, která pracovala jako servírka v jeho pohostinství, podle spisu poprvé přinutil k orálnímu sexu v blíže neurčené době od 23. října do 7. listopadu 2017, kdy ji pozval do bytu k vyřešení schodku v tržbě. Snažil se ji vlákat do koupelny a požadoval po ní pohlavní styk. Když odmítla s tím, že má menstruaci, donutil ji k orálnímu sexu. Podruhé se podobného jednání podle spisu dopustil v době mezi 11. a 31. listopadem téhož roku ve svém hostinci. Ze strachu z dluhu a ztráty zaměstnání žena s ním vykonala orální sex jako v prvním případě.