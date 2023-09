Brutální rvačku cizinců v centru Prahy zachytila kamera. Dva mladíci byli těžce zraněni

O případu ve čtvrtek informovala mluvčí policie Eva Kropáčová. „V polovině června před barem na Jungmannově náměstí v pozdních nočních hodinách došlo ke konfliktu a slovní rozepři mezi dvěma skupinami cizinců. Konflikt však vygradoval až k fyzické potyčce, při níž jeden z aktérů udeřil sedmnáctiletého mladíka do hlavy, a to v okamžiku, když k němu byl poškozený otočen zády,“ popsala mluvčí.

Několik minut nato násilí pokračovalo. „Jeden z aktérů udeřil dalšího mladíka do hlavy, až upadl na zem, kde do něj ještě několik lidí kopalo. Kamarádi, kteří se jej snažili bránit, byli taktéž napadeni pěstmi do obličeje. Jeden ze sedmnáctiletých mladíků dostal tak velkou ránu, že upadl celou vahou na zem, kde se taktéž udeřil do hlavy a upadl do bezvědomí,“ sdělila mluvčí.