Brankář zranil při fotbale soupeře, hrozí mu 8 let

Protože brankář pracuje u Vězeňské služby, vložila se do případu Generální inspekce bezpečnostních sborů, a muž má nyní na krku obžalobu pro úmyslné ublížení na zdraví, za což mu hrozí až osm let vězení a také konec u sboru.

Bylo to jedno z posledních utkání loňské podzimní části sezony krajské fotbalové soutěže. Do malého vápna se kutálel míč, brankář si zakřičel na spoluhráče a pro balon se rozběhl. Ve chvíli, kdy už míč držel v ruce, k němu doběhl útočník.

Útočník se od brankáře odrazil jako ode zdi a zůstal ležet na zemi. Bezprostředně po utkání se vydal do nemocnice, kde lékaři žádné zranění neodhalili, a poslali ho domů. Tam se mu ale přitížilo, skončil znovu v nemocnici a tentokrát již vyšetření odhalilo vážné zranění břicha a muž musel na operaci.

„Vzhledem k okolnostem, mimo jiné své tělesné konstituci v poměru k postavě poškozeného, způsobu a intenzitě útoku, byl obviněný nepochybně srozuměn s tím, že použitím kopu s výskokem může poškozenému způsobit lehkou újmu na zdraví. Následek, jaký nakonec nastal, si pak zřejmě jako možný vůbec nepředstavoval,“ píše se v usnesení inspekce, do kterého Právo nahlédlo.

Vyšetřovatelka v usnesení zdůraznila, že brankář je příslušník ozbrojených sborů znalý hmatů a chvatů. „Měl a mohl vědět, že k nezamýšlenému zranění těžšího rázu po takovém ataku dojít může, a to podle okolností daných samotným způsobem útoku, tedy neočekávaným kopem kolenem s výskokem, i daných osobou poškozeného,“ zapsala vyšetřovatelka, která k brankářově tíži přičetla i to, že útočník byl menší, nebyl na střet připravený a nebyl trénovaný.

Právu se podařilo obviněného brankáře kontaktovat. Jak sám popsal, do brány si stoupl ve čtyřech letech a má za sebou stovky utkání v nižších soutěžích i v profesním zápolení, s kolegy totiž třikrát vyhrál fotbalové mistrovství Evropy vězeňských služeb. Trénuje děti i mladé brankáře, vedle práce je sport jeho největší vášní. Teď mu ale vážně hrozí, že o všechno přijde.

Brankář vůbec nerozporoval, že při střetu došlo ke zranění, ale jednoznačně odmítl úmysl protihráče zranit. „Já nejsem zákeřný hráč, za posledních dvě stě zápasů jsem neměl ani žlutou kartu. Fotbal miluju, ale nejsem zastáncem tvrdé hry, a to jako brankář i jako trenér. Sám jsem měl za svou kariéru přeražený nos, zlomenou nohu a další zranění, ale nikdy jsem to neřešil trestním oznámením,“ podivil se.

„Mám pojistku pro takové případy, takže jsme se mohli domluvit jako lidi. Psal jsem po zápase jeho přítelkyni, že mě to mrzí a že se můžeme sejít a vyřešit to. Místo toho přišlo hned trestní oznámení a k tomu i výhrůžky z jejich týmu,“ posteskl si gólman.

K samotnému střetu se mnohokrát v myšlenkách vracel. „Už jsem držel míč v ruce a brzdil jsem, když vtom jsem před sebou uviděl hráče. Povyskočil jsem a natočil jsem se bokem, abych se srážce vyhnul. Jenže on nic neudělal a doběhl do mě, neměl žádný obranný reflex, ani ruce nedal před sebe. Pořád přemýšlím, co jsem měl udělat jinak, já se ale jen snažil srážce vyhnout,“ popsal.