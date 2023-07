Bodla mě. Ne, zranil se sám. Policie obvinila mladou ženu z pokusu o vraždu

„Vyšetřovatelé pak zjistili, že muž a žena večer popíjeli alkoholické nápoje a přitom se pohádali. Muž následně odešel spát do ložnice. Na to čekala jeho přítelkyně. Vzala do ruky kuchyňský nůž a potmě vešla do ložnice. Přistoupila k posteli, kde ležel její přítel, a napadla jej ranou směřovanou do oblasti hrudníku. Poškozený se po započetí útoku začal aktivně bránit, nato se mu podařilo z bytu utéct a přivolat si lékařskou pomoc,“ sdělil Právu v pondělí policejní mluvčí Libor Hejtman.