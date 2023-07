Hádku dvou mužů na Frýdecko-Místecku ukončila střela do hlavy

„Muž po slovní rozepři s poškozeným několikrát vystřelil do prostoru, kde stálo vozidlo, ve kterém poškozený seděl. Jedna ze střel ho zasáhla do hlavy a byl v kritickém stavu letecky transportován do nemocnice,“ popsala v pátek policejní mluvčí Pavla Jiroušková.