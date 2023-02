Auto v centru Prahy vjelo mezi lidi na chodník

„Parkoval jsem s taxíkem přímo tady u budovy. Najednou okolo mě projel bílý superb, nejspíš na první rychlostní stupeň, protože to auto hrozně řvalo. Řidič porazil sloupek a najel na chodník. Zrovna tam procházela nějaká mladá žena a muž. Ona stačila uskočit, on už to ale nestihl a superb ho srazil, pak ještě naboural do přilehlé pekárny,“ popsal reportérovi Novinek taxikář, který nehodu viděl.