Agresivní vrah stráví za mřížemi pětadvacet let, nedá si pokoj ani ve vězení

Soud odmítl Tulejovu obhajobu, že šlo z jeho strany o obranu. „Nebýt zákroku svědka, tak zcela zjevně by ten následek byl fatálnější, nebo přímo fatální. Koneckonců obžalovaný podle svědků poškozenému řekl, že ho zabije,“ dodal soudce. Podle soudu se může osmiletý trest za pokus o těžké ublížení na zdraví jevit jako poměrně přísný, nicméně jde o trest uložený ještě v dolní polovině zákonné trestní sazby, takže jej nelze považovat za trest nepřiměřeně přísný, dodal soudce.

V odvolání Tulej namítal, že právní kvalifikace ani trest nejsou přiléhavé. Navíc podle něj Krajský soud v Hradci Králové najisto neprokázal skutkový stav, který by explicitně prokazoval jeho vinu.

Tulej loni v říjnu ve valdické věznici nejprve v rámci hádky hodil židli po spoluvězni. Ten se pak schoval v koupelně, Tulej ale vyvrátil dveře a vrhl se na poškozeného, kterého se snažil bodat zbroušenou polévkovou lžící do krku a do hlavy. První úder poškozený vykryl, druhým ho Tulej bodl před ucho. Pak už je od sebe odtrhl další spoluvězeň z cely, do které pak přišla i vězeňská služba.