Advokát Černý nemusí v insolvenci HMS hradit 180 milionů

Černý a jeho společnost DN Art přihlásili do řízení několik fiktivních pohledávek. Kvůli nim v roce 2014 neprošel návrh na konkurz. Firma místo toho skončila v reorganizaci. V ní nabrala dluhy za dalších 150 milionů korun – a snížilo se tak uspokojení původních věřitelů, uvedly HN.

Loni vyplatila insolvenční správkyně čtyřem věřitelům firmy HMS 290,8 milionu Kč. Největší sumu, 244,6 milionu, získala firma Popelante Development Limited, která do řízení vstoupila místo firmy Gomanold. Správkyně vyplatila věřitele poté, co Vrchní soud v Praze odmítl odvolání dvou věřitelů. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.