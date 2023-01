Mutace covidu šířící se v USA byla zaznamenána i v Česku

Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) tento podtyp koronaviru v posledním týdnu stál v USA za 40 procenty nákaz. Podle expertů dokáže obcházet imunitu získanou očkováním nebo nákazou. Poznatky o něm jsou zatím omezené a podle CDC nic nenasvědčuje tomu, že by způsoboval vážnější onemocnění než jiné formy omikronu. USA nicméně podle dat listu The New York Times (NYT) hlásí nejvíce hospitalizací s koronavirem za posledních deset měsíců.

„V souvislosti s podáváním molnupiraviru se objevují první varianty s vysokým počtem mutací, neuvážené podávání molnupiraviru by mohlo vést k vytvoření emergentní varianty SARS-CopV-2, která by mohla mít závažný epidemický i klinický dopad,“ sdělili odborníci ze SZÚ. Pokud se stav pacienta, kterému byl molnupiravir předepsán, nelepší nebo je dále pozitivní, jeho vzorek by měl být poslán k sekvenaci do národní referenční laboratoře SZÚ.