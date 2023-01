Evropská komise nabídla Číně vakcíny proti covidu-19

Čínské zastupitelství při EU v neděli uvedlo, že proočkování čínského obyvatelstva je dostatečně vysoké. To však zpochybňují experti na zdravotnictví, kteří poukazují na nízkou proočkovanost některých skupin, například seniorů nad 80 let. Podle odborníka Světové zdravotnické organizace (WHO) Mikea Ryana není ochrana vakcínami v čínské populaci dostatečná. Ryan vyzval k dalšímu očkování proti covidu-19 v zemi.