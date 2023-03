Zdravotnictví je v dobré kondici, zaměřit se musíme na dostupnost péče a lepší prevenci

Ohlédněme se za rokem 2022. Jak jej hodnotíte z hlediska hospodaření?

Předběžné výsledky hospodaření za loňský rok už máme skutečně na stole. A ukazují, že skutečnost nakonec dopadla výrazně lépe, než předpokládal zdravotně pojistný plán. Namísto šestimiliardového schodku jsme v prosinci skončili na vyrovnaném rozpočtu. Jako ředitele VZP mne to samozřejmě jednak velmi těší, jednak mi to rozvazuje ruce k realizaci dalších plánů rozvoje zdravotní péče.

K tomu se určitě ještě dostaneme, zůstal bych ale nejprve ještě u čísel – čím si vysvětlujete takový hospodářský výsledek?

Svoji roli sehrálo určitě více faktorů, jednak se na něm podepsal vyšší výběr pojistného, jednak to bylo navýšení objemu plateb za státní pojištěnce, zejména s ohledem na počet ukrajinských azylantů registrovaných u VZP. Žádná revoluce se naopak nekonala na výdajové stránce. Zdravotní služby byly čerpány zhruba v těch intencích, jak s nimi zdravotně pojistný plán počítal už vloni v lednu, nenaplnily se tedy obavy z nadužívání zdravotní péče ukrajinskými uprchlíky. V loňském roce už jsme také vydali méně peněz na covid, než kolik jsme předpokládali.

Jak se takové výsledky promítnou do služeb vašim klientům, pocítí je nějak?

Výsledek hospodaření VZP ČR je určitě dobrou zprávou nejen pro celé české zdravotnictví, ale právě pro naše klienty. Finanční stabilita nám umožní pokračovat ve strategii zvyšování kvality zdravotních služeb, můžeme se soustředit na zlepšování její dostupnosti, na zajišťování nových léků, hrazení těch nejmodernějších léčebných metod.

Naši smluvní partneři, jako lékaři, nemocnice, lázně, zotavovny atd., zase vědí, že jsme schopni dostát všem svým závazkům. Nyní už se ale pomalu začínají roztáčet kola jednání o financování na rok příští, tzv. dohodovací řízení. Věřím v dohodu ideálně se všemi segmenty zdravotní péče. Považuji to za jeden z klíčových úkolů, který nás nyní čeká.

Domníváte se, že i v situaci zatížené vysokou inflací, růstem cen energií, tlakem na růst mezd apod., z níž určitě budou vyplývat i zvýšené nároky na růst plateb, jste schopni nabídnout zdravotníkům takové podmínky, které budou považovat za adekvátní?

Uvědomuji si samozřejmě, že je to velmi ambiciózní cíl. Je zřejmé, že růst nákladů na provoz ovlivní požadavky všech segmentů, dohoda ale dle mého reálná je. Nakonec i roky těžce poznamenané pandemií covid ukázaly, že jsme schopni najít konsenzus. V této řekněme komplikované době je třeba hledat řešení, které přispěje k udržení stability a kvality českého zdravotnictví. My jsme na tu debatu připraveni.

Hovořili jsme řečí čísel, popsali finanční situaci, pojďme se teď ale podívat na další plány, které jste už naznačil. Jaká jsou pro VZP ta hlavní témata?

Stabilní financování je pro nás nutný předpoklad k tomu, abychom se mohli plně soustředit i na další důležité otázky. Jednou z nich je zvyšování dostupnosti primární péče, tedy hlavně praktických lékařů, pediatrů a zubařů v regionech, kde dnes tyto odbornosti začínají chybět. To je pro nás obrovské téma. Stejně tak jsou to například plánované operace, u nichž došlo v průběhu covidových let k výpadku, a kde tedy dnes musíme dohnat nabraný skluz v počtu výkonů. Mimochodem třeba totálních endoprotéz kolenního kloubu jsme vloni meziročně uhradili o 60 % více, to bychom si bez uspokojivé finanční situace dovolit nemohli. Další naprosto klíčové téma je pro nás prevence. Ta je neoddiskutovatelným determinantem budoucích nákladů na léčbu těch nejzávažnějších onemocnění. V neposlední řadě je to diskuse o nových formách úhrad, kde by byli poskytovatelé péče oceňováni za kvalitu a efektivitu péče, kterou zajistí svým pacientům, resp. našim klientům.

Pojďme rovnou k nedostatku lékařů, v některých regionech ten problém začíná být citelný, nemluvě o tom, že řada lékařů například mezi pediatry je vyššího věku a hrozí, že s jejich odchody na penzi se situace ještě zhorší…

Jde o problém, který vyžaduje systémové řešení hlavně v oblasti vzdělávání. Přesto se VZP snaží sama hledat nástroje, jak operativně přispět ke zlepšení situace. V některých regionech už skutečně narážíme na limity současných kapacit. Právě pro takové lokality jsme od ledna spustili systém bonifikací, kde nabízíme k nové smlouvě lékařům bonus v řádu stovek tisíc korun. Rozsah a míra štědrosti bonusových programů jsou opravdu přelomové, VZP dosud takový systém motivačních programů nikdy nenabízela. Druhým neméně významným počinem v této problematice jsou pracovní skupiny, jejichž vznik VZP na podzim loňského roku iniciovala ve všech krajích Česka. Pravidelně se zde scházejí kromě našich zaměstnanců také zástupci krajů, obcí, poskytovatelů zdravotní péče v regionu, představitelé profesních komor apod.

Daří se to?

Jsme na začátku, takže nelze říct, že se hned vše daří na 100 %. První pozitivní výsledky ale už máme. Operativně například řešíme nedostatek pediatrů. V některých krajích se nám daří právě na platformě pracovních skupin dohodnout otevření ordinací pediatrů v lůžkových zařízení, tedy v nemocnicích. Jako příklad mohu uvést Pelhřimov nebo Havlíčkův Brod. V danou chvíli je to jedno z rychlých a dostupných řešení, jak zvýšit kapacity pediatrické péče. Podobně třeba hledáme synergii v pobídkách, které nabízejí obce či kraje, a zmíněných bonusech VZP. My při zajištění péče o dostatečný počet klientů naší pojišťovny nabízíme až 1,5 mil. Kč, obce k tomu přidávají třeba příspěvek na vybavení ordinací nebo zajištěné bydlení. Debaty se týkají i možných dlouhodobějších opatření na úrovni samospráv, jako je nabídka stipendií místním středoškolákům, kteří odejdou na lékařské fakulty, tak aby se po ukončení studia vraceli právě do svého regionu.

Zmínil jste také prevenci jako jedno z důležitých témat VZP, jaké máte plány tam?

Prevence je pro nás jednoznačnou prioritou. Asi nemusím nikoho přesvědčovat o tom, že správně organizovaná prevence nejen ochrání naše zdraví a vede k předcházení závažných onemocnění, ale také významně snižuje náklady na jejich léčbu. Prevenci propagujeme v rámci vlastních aktivit, zapojujeme se do různých edukačních programů, ale také finančně bonifikujeme lékaře, kteří se důsledně starají o naše klienty právě v tomto ohledu. Jsme aktivní v debatě o rozšíření screeningových programů pro záchyt závažných onemocnění v počátečním stadiu. Letos jsme učinili první krok v odměňování klientů, kteří aktivně pečují o své zdraví, v tomhle trendu chceme pokračovat. Prevence je pro nás jednoznačnou prioritou. Asi nemusím nikoho přesvědčovat o tom, že správně organizovaná prevence nejen ochrání naše zdraví a vede k předcházení závažných onemocnění, ale také významně snižuje náklady na jejich léčbu. Prevenci propagujeme v rámci vlastních aktivit, zapojujeme se do různých edukačních programů, ale také finančně bonifikujeme lékaře, kteří se důsledně starají o naše klienty právě v tomto ohledu. Jsme aktivní v debatě o rozšíření screeningových programů pro záchyt závažných onemocnění v počátečním stadiu. Letos jsme učinili první krok v odměňování klientů, kteří aktivně pečují o své zdraví, v tomhle trendu chceme pokračovat. To všechno jsou otázky, které samozřejmě intenzivně řešíme také s ministerstvem zdravotnictví.

Zmiňoval jste také nové úhradové mechanismy, co si pod tím máme představit?

První částí je pokračování v aktivní lékové politice, kterou dnes VZP poměrně úspěšně využívá. Díky ní se k našim klientům dostávají nejmodernější, a tedy i nejnákladnější léčivé prostředky. Jedná se v podstatě o nekončící vyjednávací proces s dodavateli, kde je našim úkolem řízení nákladů zdravotního pojištění, tedy snižování cen léčivých prostředků. Výsledek této práce je naprosto konkrétní a hmatatelný pro naše klienty. Je to skutečnost, že je Česko 10. v žebříčku zemí EU, co se týká dostupnosti inovativních léků. A je to také fakt, že můžeme hradit tu nejmodernější centrovou péči 66 tisícům našich klientů, to je třikrát víc než před deseti lety. Bavíme se přitom o léčbě těch nejzávažnějších diagnóz onkologických onemocnění, cystické fibrózy, Crohnovy choroby, svalové atrofie a dalších.

Druhou oblastí jsou nově vytvořené úhradové mechanismy, které bychom chtěli aplikovat do smluvních vztahů s poskytovateli zejména z řad nemocnic. Chceme do plateb za vybrané výkony aplikovat prvek kvality péče, jejího výsledku. Zjednodušeně řečeno, pojišťovna by zařízení platila za vyléčení pacienta, nikoli za proces léčby. Chceme na vybraných diagnózách nabídnout zařízením jakýsi balíček, který definuje úhradu za celý proces – od diagnostiky, přes akutní péči až po tu následnou. V rámci balíčku pak bude obsažen i parametr kvality, tedy výsledek léčby.

Kde berete takovou míru optimismu?